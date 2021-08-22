ماذا يحدث حال ظهور حالات مصابة بكورونا خلال اليوم الدراسي؟.. «وقاية» تجيب

الرياض - محمد عبدالله - قالت هيئة الصحة العامة «وقاية»، إنه في حال ظهور حالات مصابة بكورونا خلال اليوم الدراسي، يتم عزل الحالة الصحية وإبلاغ ولي الأمر.

وطالبت «وقاية» بتوفير المستلزمات الوقائية لدى الطلبة بشكل كامل، قائلة: يجب على أولياء الأمور تزويد أبنائهم الطلاب بالمستلزمات الوقائية الكمامة ومطهر الأيدي الجيبي».

ونشرت هيئة الصحة العامة، البروتوكول الوقائي لعودة الطلاب إلى المدارس، تحت عنوان "الدليل الإرشادي لعودة الطلاب والكوادر التعليمية"، حيث تعتبر التجمعات سواء في المدارس أو المنشآت التعليمية بيئة صالحة لانتشار فيروس كورونا مما يعرض الطلبة إلى خطر.

ولفتت وقاية إلى أنه تم وضع الدليل لضمان العودة الآمنة لقطاع التعليم العالي والتدريب المهني والتقني وتوفير البيئة السليمة، والعمل على الحد من انتشار مرض كوفيد- 19 في الجامعات ومعاهد التدريب المهني، وكذلك حماية طلبة التعليم العالي والكوادر التعليمية.

اقرأ أيضًا:

وقاية تنشر دليلا للبروتوكولات الوقائية للعودة إلى المدارس