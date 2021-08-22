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مسؤول بـ«التعليم» يوضح الإجراء المتبع حال تجاوز الطلبة العدد المسموح في الفصل

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الرياض - محمد عبدالله - قال مدير التعليم في محافظة رجال ألمع أحمد العرفجي إنه سيتم دمج التعليم ما بين حضوري وعن طريق ، في حال تجاوز الطلبة العدد المسموح في الفصل.

وأوضح العرفجي، في تصريحات لقناة «الإخبارية»، أن آليات العودة الحضورية تضمن أنه يمكن الاستفادة من الصالات والمرافق والقاعات الكبيرة، بحيث يمكن تحقيق التباعد للوقاية من فيروس .

وأكد أن لن يتم إغفال التعليم عن بعد، مشيرًا إلى أن منصة مدرستي ستظل حاضرة حتى في الأوضاع الطبيعية بما حققته من نجاح كبير وفق قوله.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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