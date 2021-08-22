بالأرقام.. «الأرصاد» يعلن حالة أجواء المصايف في المملكة

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المركز الوطني للأرصاد، الأحد، حالة أجواء المصايف في المملكة بالدرجة المئوية.

وقال مركز الأرصاد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن أجواء المصايف (درجات الحرارة العظمى) لهذا اليوم هي السودة 24 درجة مئوية، بللسمر 27 درجة مئوية، النماص 28 درجة مئوية.

كما سجلت الشفا وبللحمر وتنومة 29 درجة مئوية، الباحة 30 درجة مئوية، أبها وجبال فيفا 31 درجة مئوية، الهدا وبلجرشي 32 درجة مئوية، والطائف 37 درجة مئوية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة الأحد، على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

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