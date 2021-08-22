«كلنا أهل» تكشف حقيقة وملابسات مقطع المواد الغذائية المبعثرة بالخرج

الرياض - محمد عبدالله - أصدرت حملة «كلنا أهل» التي قامت بمبادرة من أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف، بيانًا توضيحيا حول مقطع الفيديو المتداول والذي يظهر وجود كمية من المواد الغذائية ملقاة على الأرض في منطقة برية بمحافظة الخرج؛ وعليها شعار الحملة.

وقال المدير التنفيذي للحملة، إن هذه المواد الغذائية كانت مفقودة من الحملة، وتم الإبلاغ في حينه عن عدم وصول الشاحنة التي كانت تنقلها إلى وجهتها.

وأضاف أنه تم القبض على سائق الشاحنة وتبين أنه يحمل هوية إقامة مزورة ومسجلة عليه مجموعة من البالغات الأخرى، وجاٍر التعامل معه وفق مقتضيات النظام.

وأكد أن حملة «كلنا أهل» لم تتأثر بهذه القضية الأمنية، إذ إن المتعهد المكلف من القطاع الخاص قام بتعويض الكمية المفقودة، ووصلت السلال الغذائية إلى مستحقيها خلال موسم الحج الماضي وفق ما هو مخطط له.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يظهر أنواعًا مختلفة من العبوات الغذائية الصالحة؛ مبعثرة على الأرض في منطقة فضاء، وعليها ملصقات تحمل شعار حملة «كلنا أهل».

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