صندوق التنمية العقارية: 5 خطوات لتقديم طلب إعفاء المتوفين من القروض

الرياض - محمد عبدالله - أكد صندوق التنمية العقارية، اليوم الأحد، إن خدمة إعفاء المتوفي تسمح بتقديم طلب إعفاء المتوفين من القروض المتبقية.

وقال الصندوق عبر حسابه الرسمي بتويتر إن لتقديم طلب الإعفاء يجب اتباع الخطوات التالية:

(1) ادخل على موقع وزارة المالية (الخدمات الإلكترونية)

(2) اختر (نموذج إعفاء المتوفين)

(3) قم بالموافقة على الشروط

(4) قم بتعبئة البيانات الخاصة بطالب الإعفاء، وانقر على التسجيل)

(5) سيتم إرسال رسالة نصية على الجوال برقم الطلب وتاريخه

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