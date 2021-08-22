الجامعة الإسلامية تستقبل أول دفعة من الطلاب الدوليين العائدين للمملكة

الرياض - محمد عبدالله - استقبلت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الأسبوع الماضي، أول دفعة من الطلاب الدوليين العائدين إلى المملكة.

وجرى حجر العائدين حجرا مؤسسيا وفق الأنظمة المعتمدة من وزارة الصحة في مبان مستقلة، واعطائهم لاحقًا الجرعة الأولى من اللقاح.

من جانبه، أكد المشرف على المركز الطبي الجامعي عوض المشرافي، استقبال 80 طالبا من الطلاب الدوليين، مشيرًا إلى أن فترة الحجر تنتهي لمن تظهر نتيجة فحصه سلبية مع عدم ظهور أعراض عليه وقت صدور النتيجة ابتداء من اليوم الثامن.

وقال المشرافي إن الجامعة الإسلامية متمثلة بالمركز الطبي وبمشاركة إدارة المدينة الجامعية تبذل أقصى الجهود للاستعداد لاستقبال الطلاب بعد قدومهم والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومتابعة حالاتهم الصحية بما يكفل سلامة جميع منسوبي الجامعة والزوار.