شركتان سعوديتان تتعاونان لإنتاج درونز "حارس الأجواء"

اتفقت شركتا صناعات دفاعية سعودية على إنتاج وتطوير "درونز" خاصة لحماية الأجواء السعودية ، تحمل اسم "سكاي غارد" أو "حارس الأجواء"، وهي طائرة مسيرة يتم إدارتها بواسطة محطة قيادة أرضية.

ذكرت ذلك مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية، مشيرة إلى أن الاتفاقية التي تم توقيعها يوم 19 أغسطس/ آب الجاري، تعد بداية للتعاون بين مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، وشركة الإلكترونيات المتقدمة، التي تعد إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للصناعات العسكرية "سامي".

ولفتت المجلة، في تقرير عن الطائرة المسيرة السعودية "حارس الأجواء" إلى أن الهدف من تلك الاتفاقية هو دعم التصنيع المحلي في مجال الصناعات الدفاعية الخاصة بالطائرات المسيرة.

يذكر أن درونز "حارس الأجواء" تم تصميمها وتصنيعها بواسطة مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، وتخطت مرحلة الاختبارات بنجاح.

وذكرت المجلة أن الاتفاق بين الشركتين السعوديتين لتطوير "حارس الأجواء" يعد علامة فارقة في الصناعات الدفاعية المتقدمة في السعودية.

ولفتت إلى أن هذه الخطوة ستساهم في نجاح عملية التحول في هذا المجال من الأبحاث والاختبارات والتجارب إلى التصنيع والإنتاج الضخم لتلك الأسلحة المتطورة، إضافة إلى نقل الخبرات المحلية في هذا المجال إلى أكبر عدد ممكن من المتخصصين لدعم تطوير هذه الصناعة محليا، وتعد جزءا من خطة دعم الصناعات الدفاعية في السعودية.