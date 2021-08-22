قالت جمعية حماية المستهلك إنه لا يحق للمدارس والجامعات الأهلية زيادة الرسوم الدراسية بدون قرار موافقة من وزارة التعليم. وأضافت في تغريدة لها عبر حسابها في "تويتر": "في حال مخالفة ذلك يمكن للمتضرر التقدم ببلاغ لدى وزارة التعليم عبر الرقم: 19996".
كما يمكن للمستهلك التقدم بالتظلم حيال أي زيادات في الرسوم الدراسية غير المعتمدة من الوزارة، عن طريق بوابة التعليم الأهلي وتتولى اللجان الفرعية في إدارات التعليم دراسة هذه الطلبات وإشعاره بما يتم حيالها.
كانت هذه تفاصيل خبر حماية المستهلك: لا لزيادة رسوم الدراسة دون موافقة التعليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.