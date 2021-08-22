توقعات باشتداد واتساع رقعة الأمطار على هذه المناطق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع مركز طقس العرب اشتداد واتساع كبير في رقعة الأمطار الرعدية خلال النصف الثاني من هذا الأسبوع لتشمل العديد من المناطق السعودية.

وتوقع المركز استمرار المؤشرات على حدوث تدفق للرطوبة المدارية نحو الأجزاء الجنوبية الغربية والغربية من شبه الجزيرة العربية خلال النصف الثاني هذا الأسبوع، وذلك كنتيجة لتعمق منخفض البحر الأحمر نحو الشمال من المملكة العربية السعودية.

الأمطار تشمل 8 مناطق

المؤشرات الأولية تعتبر ممتازة ومبشرة للغاية بشمولية الأمطار لمناطق باتت تعيش فترة من الجفاف والانقطاع المطري منذ دخول فصل الصيف، مثل منطقتي تبوك والمدينة المنورة، كما سينجُم عن هذا التدفق للرطوبة المدارية اشتداد واتساع في رقعة الأمطار على عموم المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، مثل أجزاء من نجران وجازان وعسير والباحة، وتمتد حتى الطائف وربما أجزاء من مكة المكرمة.

حالة الطقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة إلى شرقية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

شارك الخبر