منصة إحسان تضيف أجهزتها في محطات قطار سار

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-22

متابعات الخليج 365 - واس

وقّعت الخطوط الحديدية السعودية سار والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” اليوم مذكرة تفاهم لدعم منصة إحسان، بهدف تحفيز الإسهام في المشاريع الخيرية بطريقة آمنة وموثوقة تعزز من قيم التكافل الاجتماعي.

ومثّل سار نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة المهندس صلاح بن عبدالله العمير، فيما مثّل الرئيس التنفيذي لمنظومة إحسان للعمل الخيري عبدالعزيز بن أحمد الحمادي.

إضافة أجهزة إحسان لمحطات سار

وتتيح المذكرة لسار عرض أنشطتها الخيرية على المنصة، وإضافة أجهزة المنصة في محطاتها كافة، والإعلان عن المنصة عبر الشاشات الداخلية التابعة لها داخل محطاتها، بما في ذلك موقعها الإلكتروني، إلى جانب التنسيق على تفعيل الأيام الخيرية العالمية.

معلومات عن منصة إحسان

يذكر أن منصة إحسان تأسست بموجب أمرٍ سامٍ لتمكين القطاع الخيري تقنيًا، وتشرف عليها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، حيث تُعنى المنصة ببناء منظومة تقنية متكاملة ترتقي بالقطاع الخيري في المملكة وتعظّم من أثره ونفعه بتكامل الجهود مع القطاعين العام والخاص، تعزيزًا لقيم العمل الإنساني لأفراد المجتمع، ورفع مستوى الموثوقية والشفافية في العمل الخيري.



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