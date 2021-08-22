محمد بن مسعود - الدمام - قرّرت إدارة نادي التعاون برئاسة علي الشايعي إلغاء عقد المدير الفني "نيستور إل مايسترو" بالتراضي بين الطرفين مقدمة للمدرب وطاقمه المساعد الشكر والتقدير على الفترة الماضية. وقررت تكليف المدرب الوطني "محمد العبدلي" بقيادة الفريق الأول مؤقتاً. كما أنهت إدارة النادي رسمياً إجراءات التعاقد مع المدير الفني البرتغالي "جوزيه جوميز" وطاقمه المساعد لقيادة ‎التعاون حتى نهاية الموسم الحالي، حيث سيصل الجهاز الفني الجديد خلال الأسبوع المقبل. 22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443 06:29 PM "التعاون" يلغي عقد البريطاني نيستور إل مايسترو بالتراضي وتتعاقد مع جوزيه جوميز "التعاون" يلغي عقد البريطاني نيستور إل مايسترو بالتراضي وتتعاقد مع جوزيه جوميز قرّرت إدارة نادي التعاون برئاسة علي الشايعي إلغاء عقد المدير الفني "نيستور إل مايسترو" بالتراضي بين الطرفين مقدمة للمدرب وطاقمه المساعد الشكر والتقدير على الفترة الماضية. وقررت تكليف المدرب الوطني "محمد العبدلي" بقيادة الفريق الأول مؤقتاً. كما أنهت إدارة النادي رسمياً إجراءات التعاقد مع المدير الفني البرتغالي "جوزيه جوميز" وطاقمه المساعد لقيادة ‎التعاون حتى نهاية الموسم الحالي، حيث سيصل الجهاز الفني الجديد خلال الأسبوع المقبل. الكلمات المفتاحية ، "التعاون" يلغي عقد البريطاني نيستور إل مايسترو بالتراضي وتتعاقد مع جوزيه جوميز ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

كانت هذه تفاصيل خبر "التعاون" يلغي عقد البريطاني نيستور إل مايسترو بالتراضي وتتعاقد مع جوزيه جوميز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.