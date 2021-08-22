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تمكّن فريق النساء والتوليد الطبي بمستشفى الدرب العام في منطقة جازان من استئصال دهون زائدة بحجم 10 كجم، من بطن سيدة 35عاما، ًأثناء ولادتها بعملية قيصرية.
وفي التفاصيل ذكرت صحة جازان أن المريضة حضرت للمستشفى في حالة ولادة وبعد الكشف الطبي من قبل أطباء النساء والتوليد قرر الفريق إجراء عملية ولادة قيصرية، وذلك بسبب اكتمال مدة الحمل وولادتها المتكررة بعملية قيصرية.
وأضافت أن الفريق شاهد وجود دهون كبيرة الحجم في البطن قد تتضرر منها في المستقبل، وتم استئصالها وتكللت العملية بالنجاح وتمت مغادرة المريضة للمستشفى وهي بصحة جيدة.
22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443 06:17 PM
أثناء ولادتها بعملية قيصريةجازان.. استئصال دهون زائدة بوزن 10 كجم من بطن سيدة حامل
تمكّن فريق النساء والتوليد الطبي بمستشفى الدرب العام في منطقة جازان من استئصال دهون زائدة بحجم 10 كجم، من بطن سيدة 35عاما، ًأثناء ولادتها بعملية قيصرية.
وفي التفاصيل ذكرت صحة جازان أن المريضة حضرت للمستشفى في حالة ولادة وبعد الكشف الطبي من قبل أطباء النساء والتوليد قرر الفريق إجراء عملية ولادة قيصرية، وذلك بسبب اكتمال مدة الحمل وولادتها المتكررة بعملية قيصرية.
وأضافت أن الفريق شاهد وجود دهون كبيرة الحجم في البطن قد تتضرر منها في المستقبل، وتم استئصالها وتكللت العملية بالنجاح وتمت مغادرة المريضة للمستشفى وهي بصحة جيدة.
، جازان.. استئصال دهون زائدة بوزن 10 كجم من بطن سيدة حامل ،
المصدر : الخليج 365
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