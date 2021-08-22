اخبار السعوديه

جازان.. استئصال دهون زائدة بوزن 10 كجم من بطن سيدة حامل

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

محمد بن مسعود - الدمام - أثناء ولادتها بعملية قيصرية

تمكّن فريق النساء والتوليد الطبي بمستشفى الدرب العام في منطقة جازان من استئصال دهون زائدة بحجم 10 كجم، من بطن سيدة 35عاما، ًأثناء ولادتها بعملية قيصرية.

وفي التفاصيل ذكرت صحة جازان أن المريضة حضرت للمستشفى في حالة ولادة وبعد الكشف الطبي من قبل أطباء النساء والتوليد قرر الفريق إجراء عملية ولادة قيصرية، وذلك بسبب اكتمال مدة الحمل وولادتها المتكررة بعملية قيصرية.

وأضافت أن الفريق شاهد وجود دهون كبيرة الحجم في البطن قد تتضرر منها في المستقبل، وتم استئصالها وتكللت العملية بالنجاح وتمت مغادرة المريضة للمستشفى وهي بصحة جيدة.

جازان.. استئصال دهون زائدة بوزن 10 كجم من بطن سيدة حامل

22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443 06:17 PM

أثناء ولادتها بعملية قيصرية

جازان.. استئصال دهون زائدة بوزن 10 كجم من بطن سيدة حامل
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

تمكّن فريق النساء والتوليد الطبي بمستشفى الدرب العام في منطقة جازان من استئصال دهون زائدة بحجم 10 كجم، من بطن سيدة 35عاما، ًأثناء ولادتها بعملية قيصرية.

وفي التفاصيل ذكرت صحة جازان أن المريضة حضرت للمستشفى في حالة ولادة وبعد الكشف الطبي من قبل أطباء النساء والتوليد قرر الفريق إجراء عملية ولادة قيصرية، وذلك بسبب اكتمال مدة الحمل وولادتها المتكررة بعملية قيصرية.

وأضافت أن الفريق شاهد وجود دهون كبيرة الحجم في البطن قد تتضرر منها في المستقبل، وتم استئصالها وتكللت العملية بالنجاح وتمت مغادرة المريضة للمستشفى وهي بصحة جيدة.

الكلمات المفتاحية

، جازان.. استئصال دهون زائدة بوزن 10 كجم من بطن سيدة حامل ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر جازان.. استئصال دهون زائدة بوزن 10 كجم من بطن سيدة حامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا