محمد بن مسعود - الدمام - واسى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، أبناء الشيخ علي عواد الحمري البلوي في وفاة والدهم رحمه الله. وأعرب الأمير "فهد" عن خالص تعازيه ومواساته، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويلهمهم الصبر والسلوان. من جهته أعرب نجل الفقيد عمر الحمري، باسمه ونيابة عن أشقائه، عن بالغ الشكر والتقدير لأمير منطقة تبوك، على هذه اللفتة غير المستغربة منه، والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلًا الله أن يجعلها في ميزان حسناته.

22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443 06:16 PM أمير تبوك يواسي أبناء الشيخ "الحمري" بوفاة والدهم أمير تبوك يواسي أبناء الشيخ "الحمري" بوفاة والدهم واسى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، أبناء الشيخ علي عواد الحمري البلوي في وفاة والدهم رحمه الله. وأعرب الأمير "فهد" عن خالص تعازيه ومواساته، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويلهمهم الصبر والسلوان. من جهته أعرب نجل الفقيد عمر الحمري، باسمه ونيابة عن أشقائه، عن بالغ الشكر والتقدير لأمير منطقة تبوك، على هذه اللفتة غير المستغربة منه، والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلًا الله أن يجعلها في ميزان حسناته. الكلمات المفتاحية

، أمير تبوك يواسي أبناء الشيخ "الحمري" بوفاة والدهم ،

المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه