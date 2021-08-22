شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان يرعى حفل تخريج الدفعة «100» من كلية الملك فيصل الجوية والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام