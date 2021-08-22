شكرا لقرائتكم خبر عن «وقاية» : منع الزيارات الخارجية لغير المحصن من خارج الجامعة أو المعهد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - الالتزام بالكمامة في الأماكن التي يعصب تحقيق التباعد الجسدي بها

-التشديد على الإجراءات الاحترازية لجميع الأنشطة الجماعية مثل الرياضة والدوريات النوادي الأدبية

- منع الزيارات الخارجية لاي شخص غير محصن من خارج نطاق الجامعة او المعهد

- استبدال الحضور الشخصي للاجتماعات والمؤتمرات بالحضور عن بعد

- استبدال الساعات المكتبية بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بتخصيص ساعات عن طريق وسائل التواصل

أوضحت هيئة الصحة العامة"وقاية " ،الدليل الارشادي لعودة الطلاب والكوادر التعليمية في منشآت التعليم العالي والمؤسسة العامة التدريب التقني والمهني حضورياً

وأشارت الهيئة إلى الإجراءات الاحترازية للوقاية من مرض كوفيد- 19 في البيئة الجامعية والمعاهد التدريبية.

"التحصين"

فيما يتعلق بالوقاية والتحصين ،يقتصر الدخول للجامعات والكليات والمنشآت التابعة للمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني على الافراد من كوادر وطلاب وعاملين مكتملي التحصين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة بالمملكة ووفقاً للحالة الصحية في تطبيق توكلنا

"الكمامات"

وقالت "وقاية أنه يجب الالتزام باستخدام الكمامة أو ما يغطي الانف والفم للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين طوال الوقت ويتم التشديد على ذلك في الأماكن التي يصعب فيها تحقيق التباعد الجسدي.

ويجب توفير المعلومات لجميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين حول الاستخدام السليم وإزالة وغسل أغطية القماش

والتذكير بعدم لمس غطاء الوجه وغسل أيديهم بشكل متكرر.

وتوفير كمية احتياطية من الكمامات الطبية والقماشية لاستخدامها في حال تلف الكمامة خلال اليوم الدراسي

"التجمعات والأنشطة "

وقالت الهيئة أنه يتم التشديد على الإجراءات الاحترازية لجميع الأنشطة الجماعية مثل (الأنشطة الرياضية والدوريات، النوادي الأدبية وغيرها) واتباع البروتوكولات الصادرة من هيئة الصحة العامة فيما يخص تلك النشاطات.

ومنع الزيارات الخارجية لاي شخص غير محصن من خارج نطاق الجامعة او المعهد

"العمل عن بعد"

سيتم استبدال الحضور الشخصي للاجتماعات والمؤتمرات بالحضور عن بعد عن طريق وسائل التواصل وتطبيقات مكالمات الفيديو.

واستبدال الساعات المكتبية بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بتخصيص ساعات عن طريق وسائل التواصل او التواصل عن طريق الايميلات.

والحث على غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 40 ثانية على الأقل. وإذا لم يكن الصابون والماء متوفرين بسهولة، يمكن استخدام معقم اليدين الذي يحتوي على 60٪ كحول على الأقل.

وتشجيع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين على تغطية الفم والانف خلال السعال والعطس بمنديل أو استخدام الجزء الداخلي من المرفق

ويجب رمي المناديل المستعملة في سلة المهملات وتطهير اليدين على الفور بالماء والصابون أو بمعقم اليدين لمدة 20 ثانية على الأقل.

"البيئةوالمرافق"

يتم التنظيف والتعقيم الدوري لجميع مرافق الجامعة او المعهد، ويتم التركيز على الاسطح كثيرة اللمس او التي يتكرر لمسها مثل (مقابض الأبواب، الاحواض، مقاعد الحمام).

ويجب زيادة عدد مرات التنظيف والتعقيم عن المعتاد، حيث تكون مرتين يوميا وبين المحاضرات في القاعات.

وإذا كانت الجامعة توفر وسيلة مواصلات عن طريق الحافلة فيجب تضمين تلك المركبة ضمن جدول التعقيم والتنظيف الدوري.

وضرورة وضع جدول للتنظيف والتعقيم ومتابعة الالتزام به.

كما يجب ان تكون المنشئات والقاعات والمرافق ذات تهوية جيدة ويتم تهويتها دوريا وتجديد دوران الهواء عن طريق فتح النوافذ والابواب ما أمكن.

وتشجيع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على استخدام المناديل المعقمة لمسح الطاولات وأجهزة الحاسب غير المخصصة لهم قبل استعمالها وتنظيف ادواتهم واغراضهم الشخصية بشكل مستمر مثل (الجوالات والأجهزة الالكترونية الأخرى)

والعودة الى الدليل العملي للتنظيف والتطهير الخاص بالمنشآت العامة لمكافحة عدوى كوفيد-19

"الأدوات المشتركة"

ويجب عدم مشاركة الأدوات وخصوصا التي يصعب تنظيفها وتعقيمها بين الطلاب والكوادر.

وتجنب مشاركة الأقلام والكتب والأوراق والأجهزة الالكترونية بين الطلاب.

واعتماد وسائل التقييم الالكتروني وتقليل استخدام الأوراق في الواجبات وأدوات التقييم كالاختبارات الدورية.

" القاعات والمرافق"

سيتم تطبيق التباعد الجسدي بين مقاعد القاعات والتوصية بترك مسافة متر ونصف بين الطلاب في القاعات.

وإعادة تقسيم الطلاب ومجموعاتهم على أن وتشتمل المجموعات على عدد صغير من الطلاب حسب الإمكانية.

وتوفير خيار التعليم عن بعد بالإضافة إلى التعليم الحضوري.

وتحقيق التباعد الجسدي بين الطلاب في المعامل والأنشطة المشابهة.

والتشديد على الإجراءات الاحترازية في أماكن التجمع خارج القاعات، مثل أماكن تناول الطعام، النوادي الرياضية التي تخص الجامعة واي مكان يتجمع في الطلبة لغير غرض التعليم.

وإغلاق أماكن التجمع خارج القاعات في حالة عدم القدرة على تطبيق الإجراءات الاحترازية فيها.

والالتزام بالبروتوكولات الخاصة بالمطاعم والمقاهي للمطاعم والمقاهي المتواجدة في حرم الجامعة او المعهد مع متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية فيها خصوصاً في أوقات الذروة

"الإبلاغ والرصد"

يجب أن تقوم الجامعات والمعاهد بمراقبة أعراض كوفيد-١٩ وعزل من تظهر عليهم الأعراض من أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب أو الموظفين وعدم السماح لهم بدخول المنشأة، ومن تلك الطرق:

ورصد درجة الحرارة عند الدخول الى المنشئات التعليمية

والتأكد من حالة توكلنا (محصن بجرعتين) للطلاب والكوادر عن الدخول.

تشجيع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس على الإفصاح عن أي اعراض تنفسية تظهر عليهم.

وعن الاشتراطات التي يجب أن تتوفر في المنشأة ،يجب ان تكوت غرفة للعزل: (جيدة التهوية، تتوفر فيها سبل الوقاية مثل: الكمامات والجل الكحولي).

وآلية تواصل مع الجهات الصحية.

يتم توجيه الشخص المصاب الى المستشفى او المركز الصحي ان كان قادرا على الذهاب بمفرده بعد أن يتم تقيمه في العيادة الصحية.

وإن كان غير قادر على ذلك يتم عزلة في الغرفة المخصصة للعزل حتى يتم استدعاء الإسعاف لنقلة الى المستشفى.

ويتم تعقيم الأماكن التي تواجدت فيها الحالة.

"المخالطة"

وعن الإجراءات الواجب اتباعها فيما يخص المخالطين لحالة مؤكدة داخل او خارج الجامعة أو المعهد،فإن الطالب أو الكادر المحصن (بجرعتين) والمخالط مخالطة وثيقة لحالة مؤكدة

لا يلزم عزله ويمكنه الحضور للجامعة او المعهد بشرط عدم ظهور الأعراض.

وفــي حــال ظهــور الأعــراض يتم التعامل معه كحالة مشتبهة.

والالتـزام بالإجـراءات الوقائيـة (لبـس الكمامـة، وتطهيـر الأيـدي دورياً، والتباعــد الجسدي).

والطالب او الكادر غير المحصن (يشمل المعفى من اخذ اللقاح) والمخالط مخالطة وثيقة لحالة مؤكدة:

يلزمه العزل المنزلي لمدة 10 أيام من تاريخ المخالطة وفي حال الحاجة للعودة يكتفى بمدة 7 أيام مع سلبية مسحة اخذت في اليوم الخامس.

والطالب او الكادر غير المخالط وتظهر عليه اعراض يتم فحصهم مخبريًاً (PCR).

يتم عزلهم بالمنزل إلى حين ظهور النتيجة مع تفعيل تطبيق توكلنا وتباعد.

و إذا كانـت النتيجـة سـلبية: يمكـن رجـوع الطالب او الكادر إلـى الجامعة اوالمعهد في حال زوال الأعـراض، وفـي حـال اسـتمرار الأعـراض فيتـم اتخـاذ قـرار الإجـازة الطبيـة ومدتهـا مـن قبـل الطبيـب المعالـج.

وإذا كانـت النتيجـة إيجابيـة: يعطـى إجـازة مرضيـة علـى حسـب تقديـر الطبيـب المعالـج أو حالتـه فـي برنامـج توكلنـا ولا يرجـع إلـى الجامعة او المعهد إلا بعـد تغيـر حالتـه مـن مصـاب إلـى متعافـي فـي تطبيـق" توكلنـا".