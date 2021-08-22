مؤشر الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات 5 مليارات ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-22

متابعات الخليج 365 - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 125.06 نقطة ليقفل عند مستوى 11076.55 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.

حركة الأسهم السعودية الرئيسية

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 150 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 249 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 26 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 166 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات شمس، وعذيب للاتصالات، وجبل عمر، وصادرات، وشاكر الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أمانة للتأمين، وبوان، والشرقية للتأمين، وباتك، والسعودي الفرنسي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.57% و4.74%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والتصنيع ، وكهرباء السعودية، وعذيب للاتصالات هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وبحر العرب، وسابك، وتنمية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

مؤشر السوق الموازية

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 106.99 نقاط ليقفل عند مستوى 24824.19 نقطة، وبتداولات بلغت 227 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 3 ملايين سهم تقاسمتها 965 صفقة.

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