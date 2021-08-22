متحدث الصحة: رصدنا متحور دلتا في كافة المناطق السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن متحور دلتا موجود في المملكة وهو أكثر أنواع المتحورات انتشارًا على مستوى العالم.

متحور دلتا في السعودية

وكشف العبدالعالي أن الجرعة الواحدة من لقاح كورونا لا تكفي للوقاية من متحور دلتا داعيًا إلى استكمال جرعتي اللقاح بعد التسجيل في تطبيق توكلنا.

وقال العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إن هذه السلالة موجودة في المملكة ومنتشرة وقد تم تسجيلها في كافة مناطق المملكة مشيرًا إلى أن سرعة انتشار هذه السلالة حول العالم ثلاثة أضعاف المتحورات الأخرى.

وأضاف العبدالعالي أن هناك دراسات محدودة حول هذا المتحور التي ترجع أن الأعراض تكون أكثر حدة مقارنة مع السلالات الأخرى.

سلوكيات صحية يجب التقيد

وأضاف متحدث الصحة إن هناك سلوكيات صحية يجب التقيد بها والتي تشمل:

غسل اليدين بالماء والصابون وتعقيمها بشكل مستمر.

تغطية الفم والأنف أثناء السعال أو العطس.

ارتداء الكمامة.

الحرص على التباعد الجسدي.

استكمال الحصول على جرعتين من لقاح كورونا.

لقاحات كورونا في السعودية

وقال العبدالعالي : نقترب في السعودية من 34 مليون جرعة معطاة، وهناك إقبال واضح ووعي كبير من المجتمع مشيرًا إلى أن اللقاح للسيدة الحامل آمن في جميع مراحل الحمل، بل ضروري ومهم لسلامة الأم والجنين.

وأضاف العبدالعالي : نتابع بشكل مستمر المنحنيات الوبائية بشكل تفصيلي، ونستبشر خيرًا بما نرصده من توجهات إيجابية في المنحنى.

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