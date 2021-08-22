- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
اطمأن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، على صحة عضو مجلس تبوك سابقًا خالد بن خميس كساب، الذي يتلقى العلاج في ألمانيا إثر عارض صحي ألمّ به، متمنيًا له الشفاء العاجل.
من جانبه أعرب خالد كساب عن عظيم شكره وامتنانه للّفتة الحانية من أمير تبوك، التي تعوّدها أبناء هذه المنطقة، سائلًا الله أن يحفظه ويمده بموفور الصحة.
22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443 05:57 PM
إثر عارض صحي ألمّ بهأمير تبوك يطمئنّ على خالد كساب
اطمأن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، على صحة عضو مجلس تبوك سابقًا خالد بن خميس كساب، الذي يتلقى العلاج في ألمانيا إثر عارض صحي ألمّ به، متمنيًا له الشفاء العاجل.
من جانبه أعرب خالد كساب عن عظيم شكره وامتنانه للّفتة الحانية من أمير تبوك، التي تعوّدها أبناء هذه المنطقة، سائلًا الله أن يحفظه ويمده بموفور الصحة.
، أمير تبوك يطمئنّ على خالد كساب ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أمير تبوك يطمئنّ على خالد كساب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.