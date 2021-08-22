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أمير تبوك يطمئنّ على خالد كساب

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محمد بن مسعود - الدمام - إثر عارض صحي ألمّ به

اطمأن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، على صحة عضو مجلس تبوك سابقًا خالد بن خميس كساب، الذي يتلقى العلاج في ألمانيا إثر عارض صحي ألمّ به، متمنيًا له الشفاء العاجل.

من جانبه أعرب خالد كساب عن عظيم شكره وامتنانه للّفتة الحانية من أمير تبوك، التي تعوّدها أبناء هذه المنطقة، سائلًا الله أن يحفظه ويمده بموفور الصحة.

22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443 05:57 PM

إثر عارض صحي ألمّ به

أمير تبوك يطمئنّ على خالد كساب
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

اطمأن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، على صحة عضو مجلس تبوك سابقًا خالد بن خميس كساب، الذي يتلقى العلاج في ألمانيا إثر عارض صحي ألمّ به، متمنيًا له الشفاء العاجل.

من جانبه أعرب خالد كساب عن عظيم شكره وامتنانه للّفتة الحانية من أمير تبوك، التي تعوّدها أبناء هذه المنطقة، سائلًا الله أن يحفظه ويمده بموفور الصحة.

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، أمير تبوك يطمئنّ على خالد كساب ،
المصدر : الخليج 365

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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