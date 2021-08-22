، شاهد.. أمطار "شفا الطائف" تدفع المواطنين للخروج والتنزه ،

محمد بن مسعود - الدمام - سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب

تصوير (ماجد عسيري): هطلت، مساء اليوم، أمطار متوسطة بمركز الشفا التابع لمحافظة الطائف، سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب.

ودفعت هذه الأجواء الماطرة المواطنين للخروج والتنزه والاستمتاع بالأمطار، وتوثيق بهواتفهم جريان المياه في الشوارع والأودية والشعاب أثناء هطول الأمطار.