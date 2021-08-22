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شاهد.. أمطار "شفا الطائف" تدفع المواطنين للخروج والتنزه

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محمد بن مسعود - الدمام - سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب

تصوير (ماجد عسيري): هطلت، مساء اليوم، أمطار متوسطة بمركز الشفا التابع لمحافظة الطائف، سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب.

ودفعت هذه الأجواء الماطرة المواطنين للخروج والتنزه والاستمتاع بالأمطار، وتوثيق بهواتفهم جريان المياه في الشوارع والأودية والشعاب أثناء هطول الأمطار.

شاهد.. أمطار

شاهد.. أمطار

شاهد.. أمطار

شاهد.. أمطار

22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443 05:54 PM

سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب

شاهد.. أمطار "شفا الطائف" تدفع المواطنين للخروج والتنزه
سعود الدعجاني

تصوير (ماجد عسيري): هطلت، مساء اليوم، أمطار متوسطة بمركز الشفا التابع لمحافظة الطائف، سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب.

ودفعت هذه الأجواء الماطرة المواطنين للخروج والتنزه والاستمتاع بالأمطار، وتوثيق بهواتفهم جريان المياه في الشوارع والأودية والشعاب أثناء هطول الأمطار.

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، شاهد.. أمطار "شفا الطائف" تدفع المواطنين للخروج والتنزه ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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