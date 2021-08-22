- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
تصوير (ماجد عسيري): هطلت، مساء اليوم، أمطار متوسطة بمركز الشفا التابع لمحافظة الطائف، سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب.
ودفعت هذه الأجواء الماطرة المواطنين للخروج والتنزه والاستمتاع بالأمطار، وتوثيق بهواتفهم جريان المياه في الشوارع والأودية والشعاب أثناء هطول الأمطار.
22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443 05:54 PM
سالت على إثرها العديد من الأودية والشعابشاهد.. أمطار "شفا الطائف" تدفع المواطنين للخروج والتنزه
تصوير (ماجد عسيري): هطلت، مساء اليوم، أمطار متوسطة بمركز الشفا التابع لمحافظة الطائف، سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب.
ودفعت هذه الأجواء الماطرة المواطنين للخروج والتنزه والاستمتاع بالأمطار، وتوثيق بهواتفهم جريان المياه في الشوارع والأودية والشعاب أثناء هطول الأمطار.
، شاهد.. أمطار "شفا الطائف" تدفع المواطنين للخروج والتنزه ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أمطار "شفا الطائف" تدفع المواطنين للخروج والتنزه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.