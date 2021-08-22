شكرا لمتابعة خبر عن بيان من حملة "كلنا أهل" بشأن المقطع المتداول لمواد غذائية مبعثرة في منطقة برية بالخرج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

صدر بيان من حملة "كلنا أهل"، حول مقطع الفيديو المتداول لكمية من المواد الغذائية الملقاة على الأرض في منطقة برية بالخرج وعليها شعار الحملة.

ومن جهته، أوضح المدير التنفيذي لحملة "كلنا أهل"، أن هذه المواد الغذائية كانت مفقودة من الحملة، وتم الإبلاغ في حينه عن عدم وصول الشاحنة التي كانت تنقلها إلى وجهتها.

وأشار إلى أنه تم القبض على سائق الشاحنة، واتضح أنه يحمل هوية إقامة مزورة ومسجلة عليه مجموعة من البلاغات الأخرى، وجارٍ التعامل معه وفق مقتضيات النظام.

ولفت إلى أن حملة "كلنا أهل" لم تتأثر بهذه القضية الأمنية، حيث أن المتعهد المكلف من القطاع الخاص قام بتعويض الكمية المفقودة، ووصلت السلال الغذائية إلى مستحقيها خلال موسم الحج الماضي.