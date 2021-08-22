شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الصحة: المتحور دلتا الأكثر انتشارًا ومتواجد بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أنه يتم متابعة منحنيات الأمور الوبائية بشكل مستمر وتفصيلي ويتم رصد توجهات إيجابية في المنحني وهى أمور نستبشر منها الخير.

وأضاف "متحدث الصحة": "نؤكد على الجميع أن نستمر بالاحترازات ونبادر بأسرع ما يمكن باستكمال التحصين بتلقي الجرعتين فنحن نقترب من ٣٤ مليون جرعة معطاة وهناك إقبال واضح ووعي كبير من المجتمع".

وأشار أيضًا إلى أن المتحورات التي طرأت على الفيروس هو أكثرها إثارة للقلق متحور دلتا ويعد الأكثر انتشارًا في العالم حاليًا والأكثر نسبة مقارنة بكافة أنواع المتحورات.

وتابع عن متحور دلتا: "نجدد التذكير أنه يعتبر حاليًا موجود بالمملكة العربية السعودية ومنتشر وتم تسجيله في مختلف مناطق المملكة وهو سرعة انتشاره 3 أضعاف الفيروس الأساسي".

كما أوضح أن هناك دراسات محدودة من حيث أنه أشد قوة في أعراضه وجرعة واحدة ومناعة سابقة من الإصابة لا تكفي لابد من استكمال التحصين بجرعتين للحماية من المتحور دلتا.

وأبان "العبدالعالي" أن هناك جهود مشتركة مبذولة للعودة حضورياً إلى المدارس بشكل آمن، مشيرًا إلى أن اللقاحات آمنة للحوامل والجنين في كافة المراحل.