شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. مقيم فلبيني يرد على منتقدي حبه للمملكة بكلمات مؤثرة : عالجوني مجانًا وأنا ممتن لها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

حرص مقيم فلبيني على الرد على كل من انتقدوا حبه للمملكة، واتهموه بأنه يأخذ أموال مقابل المدح والإشادة به.

وقال المقيم إن المملكة دفعت له الكثير من الأموال من خلال تكفلها بعلاجه من الإصابة بفيروس كورونا الجديد مجانا، وإتاحة التطعيم باللقاح المضاد لكورونا له مجانا.

وأضاف، في مقطع فيديو جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، أن لديه عمل في المملكة، ويمتلك سيارة خاصة، لافتا إلى أن كل ذلك جعله يحب المملكة، ودفعه للإشادة بها.

ووصف حديثه عن المملكة بأنه نوع من الامتنان، مجددًا فخره بالوجود في المملكة، وتأكيده بأن المملكة قدمت كل ذلك للمقيمين مجانًا في الوقت الذي تعاني فيه بلدان العالم من أزمات اقتصادية.