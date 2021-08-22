شكرا لمتابعة خبر عن تمديد الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر لمدة 6 أشهر إضافية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن ماجد القصبي وزير التجارة، عن صدور موافقة المقام السامي الكريم على تمديد الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر لستة أشهر إضافية.

وأوضح وزير التجارة أن الهدف من ذلك إتاحة الفرصة لمزيد من المنشآت التجارية بتصحيح وضعها والاستفادة من مزايا المهلة، وتحفيز الاستثمار النظامي، لافتا إلى أنها تقدم إلكترونيًا عبر الرابط التالي: http://mc.gov.sa.

وكان ماجد القصبي أعلن عن صدور اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية وذلك دعمًا لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث اشتملت اللائحة على إعفاء كافة المنشآت التجارية من اشتراك الغرفة للثلاث سنوات الأولى من عمرها، إضافة إلى تخفيض اشتراك السنتين التاليتين.