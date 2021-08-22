شكرا لمتابعة خبر عن إيقاف العمل في المقاصف والكافتيريا الموجودة داخل المدارس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت هيئة الصحة العامة «وقاية»، اليوم الأحد، عن إيقاف العمل في المقاصف والكافتيريا الموجودة داخل المدارس.

وأوضحت "وقاية" أن تناول وجبات الإفطار للطلاب تكون داخل الفصول الدراسية، فضلًا عن منع تناول الإفطار الجماعي للمعلمين والمعلمات في المدارس.

وكانت الهيئة، قد وجهت نصائح للطلاب عند استخدام الحافلات المدرسية؛ حيث نصحت بضرورة نظافة اليدين، والمسافة الآمنة، وتطهير الحافلة، ولبس الكمامة، وتجنب لمس الأسطح.