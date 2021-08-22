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إيقاف العمل في المقاصف والكافتيريا الموجودة داخل المدارس

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت هيئة الصحة العامة «وقاية»، اليوم الأحد، عن إيقاف العمل في المقاصف والكافتيريا الموجودة داخل المدارس.

وأوضحت "وقاية" أن تناول وجبات الإفطار للطلاب تكون داخل الفصول الدراسية، فضلًا عن منع تناول الإفطار الجماعي للمعلمين والمعلمات في المدارس.

وكانت الهيئة، قد وجهت نصائح للطلاب عند استخدام الحافلات المدرسية؛ حيث نصحت بضرورة نظافة اليدين، والمسافة الآمنة، وتطهير الحافلة، ولبس الكمامة، وتجنب لمس الأسطح.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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