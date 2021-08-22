شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 384 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 384 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مناطق المملكة.

وكشفت الوزارة، عن تسجيل 737 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 528,636 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 12 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 8481 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة، أن منطقة الرياض سجلت اليوم أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا بعدما سجلت 134 إصابة.