شكرا لمتابعة خبر عن عيون جدة يساهم في البرامج التوعوية لسلامة عيون الأطفال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فاطمة الرويلي (صدى):

تُعد صحة العيون وسلامة الرؤية من أهم الأمور التي تتأثر بتطور الطفل ونموه، لذلك يجب إجراء فحص العيون للأطفال بشكل روتيني؛ حيث أنّ بعض مشاكل الرؤية وضعف النظر قد يتم علاجها بشكل أفضل عند اكتشافها بوقت مبكر في مراحل الطفولة، يُعد فحص الأطفال حديثي الولادة من قِبَل طبيب العيون أمرًا ضروريًا، كما تتضاعف أهمية هذا الفحص عند وجود تاريخ متعلق بمشاكل العيون والنظر لدى عائلة الطفل ، نستعرض في هذا المنشور ابرز علامات وجود مشاكل بالنظر لدى طفلك.