شكرا لمتابعة خبر عن كشف تفاصيل واقعة الاعتداء على ممارسين صحيين في مستشفى بمكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

إشارة الى حادثة الاعتداء بمستشفى النور التخصصي عضو تجمع مكة المكرمة الصحي يوم السبت بتاريخ 13 / 1 / 1443 هـ على ممارسين صحيين (طبيبة وطبيب) وهم يؤدون واجبهم ومهام عملهم في خدمة المرضى، نود توضيح التالي:

وقعت الحادثة في قسم الطوارئ، حيث طلب المعتدي من الطبيبة النظر في ملفه، وعند الاطلاع عليه، أبلغته أنهم بانتظار ظهور نتائج التحاليل، إلا أن انه قام بالاعتداء عليها، بصفعها على وجهها، وعند حضور طبيب آخر لتهدئة المعتدي، الا أنه قام بالاعتداء عليه ايضاً، مما استدعى تدخل أمن المستشفى، ومباشرة الجهات الأمنية للحادثة، وإحالة المعتدي إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

ويحرص تجمع مكة المكرمة الصحي على سلامة المرضى ومنسوبيه وكوادره الصحية كافة، ولا يقبل بأي حال من الأحوال المساس بهم أو الاعتداء عليهم لفظياً وجسدياً، ولن يألوا التجمع الصحي جهداً في سبيل حماية المرضى ومنسوبيه وكوادره واتخاذ الإجراءات النظامية، بما يكفل الحفاظ على حقوقهم ورد الاعتبار لهم في حالة تعرضهم لأي أذى.

الجدير بالذكر، أن الاعتداء على الممارس الصحي لفظياً أو جسدياً يعد جريمة يعاقب عليها القانون.

المتحدث الرسمي باسم تجمع مكة المكرمة الصحي حاتم المسعودي.