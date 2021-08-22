اخبار السعوديه

«الصحة»: متحور دلتا موجود في المملكة ومنتشر.. والجرعة الواحدة لا تكفي للوقاية منه

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن متحور دلتا موجود في المملكة ومنتشر، مشيرًا إلى أن الجرعة الواحدة لا تكفي للوقاية منه.

وأوضح متحدث الصحة، في كلمته خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم، أن التعافي من إضافة إلى جرعة واحدة لا يكفي لمواجهة متحور دلتا.

وأعلن انخفاض الحالات الحرجة في المملكة مقارنة بالأيام السابقة، مؤكدًا أن المؤشرات الوبائية تبشر بالخير.

وأشار إلى أن مراكز اللقاحات في المملكة تشهد إقبالا كبيرا من المستفيدين، مؤكدًا على ضرورة الاستمرار بالتقيد بالإجراءات الاحترازية.

وأكد أن متحور دلتا موجود في المملكة ومنتشر، مشيرًا إلى أن الجرعة الواحدة لا تكفي للوقاية منه.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا