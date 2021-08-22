«الصحة»: متحور دلتا موجود في المملكة ومنتشر.. والجرعة الواحدة لا تكفي للوقاية منه

الرياض - محمد عبدالله - قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن متحور دلتا موجود في المملكة ومنتشر، مشيرًا إلى أن الجرعة الواحدة لا تكفي للوقاية منه.

وأوضح متحدث الصحة، في كلمته خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم، أن التعافي من كورونا إضافة إلى جرعة واحدة لا يكفي لمواجهة متحور دلتا.

وأعلن انخفاض الحالات الحرجة في المملكة مقارنة بالأيام السابقة، مؤكدًا أن المؤشرات الوبائية تبشر بالخير.

وأشار إلى أن مراكز اللقاحات في المملكة تشهد إقبالا كبيرا من المستفيدين، مؤكدًا على ضرورة الاستمرار بالتقيد بالإجراءات الاحترازية.

وأكد أن متحور دلتا موجود في المملكة ومنتشر، مشيرًا إلى أن الجرعة الواحدة لا تكفي للوقاية منه.