النيابة العامة تحقق مع المعتدي على طبيبة «النور».. وتجمع مكة الصحي يكشف ملابسات الحادث

الرياض - محمد عبدالله - تحقق النيابة العامة بمكة المكرمة، وشرطة العاصمة المقدسة ممثلة في مركز شرطة العزيزية مع مواطن بالعقد الرابع من العمر، ضرب طبيبة سعودية داخل طوارئ مستشفي النور التخصصي على وجهها، كما اعتدى على طبيب حاول تهدئته، قبل أن تتم السيطرة عليه وتوقيفه.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم تجمع مكة المكرمة الصحي حاتم المسعودي، أنه إشارة إلى حادث الاعتداء بمستشفى النور التخصصي، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، أمس السبت بتاريخ 13 / 1 / 1443هـ على ممارسين صحيين (طبيبة وطبيب) بينما كانا يؤديان مهام عملهما في خدمة المرضى، فإن الحادثة وقعت في قسم الطوارئ.

وأضاف أن المعتدي طلب من الطبيبة النظر في ملفه، وعند الاطلاع عليه، أبلغته أنهم بانتظار ظهور نتائج التحاليل، إلا أنه قام بالاعتداء عليها، بصفعها على وجهها، وعند حضور طبيب آخر لتهدئة المعتدي، قام بالاعتداء عليه ايضا، مما استدعى تدخل أمن المستشفى، ومباشرة الجهات الأمنية للحادث، وإحالة المعتدي إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وأكد حرص تجمع مكة المكرمة الصحي على سلامة المرضى ومنسوبيه وكوادره الصحية كافة، وأنه لا يقبل بأي حال من الأحوال المساس بهم أو الاعتداء عليهم لفظيا وجسديا، ولن يألو التجمع الصحي جهدا في سبيل حماية المرضى ومنسوبيه وكوادره واتخاذ الإجراءات النظامية، بما يكفل الحفاظ على حقوقهم ورد الاعتبار لهم في حالة تعرضهم لأي أذى.

وجدير بالذكر، أن الاعتداء على الممارس الصحي لفظيا أو جسديا يعد جريمة يعاقب عليها القانون.