تطبيق توكلنا يحدد آلية تعيين كلمة مرور جديدة

الرياض - محمد عبدالله - أوضح تطبيق توكلنا، آلية تعيين كلمة سر جديدة في حال نسيان كلمة المرور، ردا على استفسارات المستفيدين.



وأكد توكلنا عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن التطبيق يسمح بتحديد كلمة مرور جديدة من خلال صفحة الدخول باختيار «نسيت كلمة المرور».

تسجيل الدخول توكلنا

ولفت تطبيق توكلنا إلى أن إتمام عملية تغيير كلمة المرور يتطلب إرسال رمز تحقق إلى رقم الجوال المسجل.

فيما أشار تطبيق توكلنا، إلى أنه يجب ربط رقم الهاتف بمنصة أبشر قبل التسجيل في التطبيق، موضحًا طريقة تعريف الرقم بالاستعانة بأحد مستخدمي أبشر.

وأشار التطبيق، في تغريدة سابقة إلى أن من ليس لديه حساب في أبشر عليه تعريف رقم الجوال من أحد المسجلين في أبشر، من خلال خدمة في أبشر باسم «تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا» بعد إتمام ذلك يمكنه التسجيل بالتطبيق.

دخول توكلنا

وأوضح توكلنا، أنه يجب أولًا الدخول إلى تطبيق أبشر وإدخال البيانات في خانة تسجيل الدخول، ثم التوجه إلى خدماتي وبعدها اختيار خدمة تعريف رقم الجوار لتطبيق توكلنا، وأخيرًا تعبئة الحقول المطلوبة.

أعلن تطبيق «توكلنا» التابع لوزارة الصحة، إطلاق خدمة استعراض موعد لقاح كورونا، وذلك للتابعين والمكفولين، موضحًا خطوات الاستفادة من الخدمة.

موعد لقاح كورونا للتابعين والمكفولين

ومن أبرز الخدمات التي يقدمها تطبيق توكلنا هي خدمة حجز واستعراض موعد لقاح كورونا للتابعين والمكفولين عبر التطبيق، وجاءت خطوات الاستفادة كالآتي:

- توجه إلى الخدمات، من الخدمات الصحية اختر لقاح كورونا.

- حدد المستفيد.

- الآن يمكن استعراض الموعد.

حجز موعد لتطعيم كورونا

وأوضح تطبيق توكلنا، خطوات حجز موعد لقاح كورونا، والتي جاءت كالآتي:

-توجه إلى الخدمات، من الخدمات الصحية اختر لقاح كورونا.

-حدد المستفيد سواء المستخدم أو أحد تابعيه أو أحد المكفولين، اختر حجز موعد لقاح كورونا.

-أجب عن الأسئلة الصحية.

-اختر مركز التطعيم والوقت.

-أكد الموعد.

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