صدور موافقة المقام السامي على تمديد الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر

الرياض - محمد عبدالله - أعلن وزير التجارة ماجد القصبي، الأحد، صدور موافقة المقام السامي الكريم على تمديد الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر لستة أشهر إضافية.

وأكد وزير التجارة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن القرار يهدف لإتاحة الفرصة لمزيد من المنشآت التجارية بتصحيح وضعها والاستفادة من مزايا المهلة، وتحفيز الاستثمار النظامي.

من جانبها، قالت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إن التقدم بطلب تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر يفتح آفاقًا من الفرص التجارية والاستثمارية، مطالبة بالمبادرة والتصحيح قبل 22 فبراير 2022.