أخبار السعودية اليوم..موافقة خادم الحرمين على غسيل الكعبة.. و384 إصابة بكورونا

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد الموافق 22 أغسطس 2021 منها: صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على غسيل الكعبة المشرفة غدًا، و384 إصابة بكورونا و12 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على غسيل الكعبة المشرفة غدًا

صدرت الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على غسيل الكعبة المشرفة، غدا الإثنين الموافق ١٥-١-١٤٤٣هـ .

الصحة: 384 إصابة بكورونا و12 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 384 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 541994 حالة.

متحدث التعليم: تكامل وتنسيق مع وزارة الصحة تمهيدًا لعودة الدراسة

كشفت المتحدثة باسم وزارة التعليم، ابتسام الشهري، عن التكامل والتنسيق بين وزارتي التعليم والصحة، مع بدء عودة المعلمين والمعلمات في جميع مناطق المملكة، اليوم الأحد، إلى المدارس، استعدادًا لبداية العام الدراسي الجديد 1443هـ.

«الغذاء والدواء» تجيز استخدام لقاح موديرنا من عمر 12 - 17 عامًا

أعلنتْ الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم، موافقتها على شمول الفئة العمرية التي يسمح لها بتلقي لقاح"موديرنا" (Moderna COVID -19 vaccine mRNA-1273) لتشمل الفئات العمرية من 12 - 17 سنة في المملكة، بعد أن تقدمت شركة موديرنا بطلب الموافقة والاعتماد من قبل الهيئة، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استخدامه لدى الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكبر.

تنبيهات من أمطار رعدية بالباحة وجازان ومكة وعسير تستمر للثامنة مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد أربعة تنبيهات بشأن حالة الطقس اليوم بمناطق الباحة، جازان، عسير، ومكة المكرمة، تضمنت هطول أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية.

بالصور.. عودة المعلمين والمعلمات إلى المدارس بروح جديدة

بدأ جميع المعلمين والمعلمات، اليوم الأحد، العودة حضوريًا إلى مدارسهم في كافة مناطق ومحافظات المملكة، بعد حصولهم على جرعتين من لقاح كورونا كشرط للحضور للمنشآت التعليمية، استعدادًا لعام دراسي استثنائي جديد.

ضبط 5 مخالفين لنظام البيئة قاموا بصيد «ظبي الريم»

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي أثناء أدائها مهامها في محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية في منطقة مكة المكرمة 5 مواطنين مخالفين لنظام البيئة، بعد دخولهم المحمية وصيد كائن فطري «ظبي الريم».

تطبيق توكلنا يحدد آلية تعيين كلمة مرور جديدة

أوضح تطبيق توكلنا، آلية تعيين كلمة سر جديدة في حال نسيان كلمة المرور، ردا على استفسارات المستفيدين.

الوحدات المتنقلة تقدم خدمات الأحوال المدنية في 9 مواقع حول المملكة

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 9 مواقع حول المملكة، ضمن مبادرة «نأتي إليك»، التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة «موجودين» الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

10 إجراءات من وزارة التعليم لتجنب عدوى الطلاب بكورونا

بدأت وزارة التعليم مبكرا الاستعداد للعام الدراسي الجديد الذي لم يتبق عليه سوى أيام قليلة، في ظل جائحة فيروس كورونا، حيث أطلقت البرتوكلات الوقائية واشترطت تطعيم الطلاب بدءا من عمر 12سنة من أجل العودة الحضورية للدراسة.

متحدث التعليم الجامعي: الوزارة عملت منذ وقت مبكر للعودة الحضورية

أكد المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي طارق الأحمري، أن وزارة التعليم عملت منذ وقت مبكر للعودة الحضورية بالجامعات.

هدف: 9 شروط لتجنب تخفيض الدعم المالي لإعانة البحث عن عمل

حدد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» نحو 9 شروط لتجنب تخفيض الدعم المالي لبرنامج إعانة البحث عن عمل بمدار 200 ريال.

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