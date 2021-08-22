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بث مباشر.. انطلاق مؤتمر التعاون الإسلامي حول أفغانستان برئاسة المملكة

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الرياض - محمد عبدالله - انطلقت قبل قليل، وقائع المؤتمر الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الوضع في أفغانستان، وذلك بدعوة من المملكة العربية .

وقالت المنظمة في بيان لها، أمس السبت: بناء على دعوة المملكة العربية السعودية رئيسة الدورة الحالية للقمة الإسلامية، تعقد منظمة التعاون الإسلامي، الأحد 22 أغسطس 2021 في مقر الأمانة العامة، اجتماعا استثنائيا مفتوح العضوية على مستوى المندوبين الدائمين، لتدارس الأوضاع والأحداث الجارية في جمهورية أفغانستان الإسلامية.

وكانت السعودية أكدت وقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق وخياراته التي يقررها بنفسه، كما أعربت كذلك عن أملها في أن تعمل حركة طالبان وكل الأطراف الأفغانية الأخرى على حفظ الأمن والاستقرار والأرواح.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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