22345 مخالفة لإجراءات كورونا الاحترازية.. والرياض تتصدر

الرياض - محمد عبدالله - بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا «كوفيد-19» 22345 مخالفة، وذلك خلال الفترة من 7-1-1443هـ حتى 13-1-1443هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ8840، تلتها المنطقة الشرقية بـ3049، ثم منطقة المدينة المنورة بـ2145، ومنطقة مكة المكرمة بـ1881، ومنطقة القصيم بـ1819، ومنطقة الجوف بـ1221، ومنطقة حائل بـ1136، ومنطقة الحدود الشمالية بـ792، ومنطقة تبوك بـ386، ومنطقة جازان بـ333، ومنطقة الباحة بـ315، ومنطقة عسير بـ236، ومنطقة نجران بـ192.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.

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