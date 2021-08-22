بالصور.. عودة المعلمين والمعلمات إلى المدارس بروح جديدة

الرياض - محمد عبدالله - بدأ جميع المعلمين والمعلمات، اليوم الأحد، العودة حضوريًا إلى مدارسهم في كافة مناطق ومحافظات المملكة، بعد حصولهم على جرعتين من لقاح كورونا كشرط للحضور للمنشآت التعليمية، استعدادًا لعام دراسي استثنائي جديد.

ويستعد المعلمون والمعلمات للعام الدراسي الجديد، باستكمال البرامج التدريبية والتطويرية، خصوصا ما له علاقة بالمناهج والخطط الدراسية الجديدة، والاستمرار في متابعة التحضير لدروسهم، وكذلك رفع الواجبات والأنشطة اليومية، وتهيئة جميع الطلبة على استخدام منصة «مدرستي» بالتزامن مع العودة الحضورية، إلى جانب الاستعداد للاختبارات الدولية، بما في ذلك متابعة أسبوعية للطلاب المشاركين في تلك الاختبارات وحثهم على تنمية مهاراتهم الأدائية.

وثمّنت وزارة التعليم جهود المعلمين والمعلمات في خدمة العملية التعليمية ودعم استمرارها رغم ظروف الجائحة، وثقتها في مواصلتهم لعطائهم ونجاحهم في أداء رسالتهم التعليمية، مشيدةً بتعاون كافة الكوادر التعليمية في الحصول على جرعتين من لقاح كورونا والتحصين؛ حرصاً على صحتهم وسلامة الجميع، وسلامة بيئة العمل من المخاطر.

ورفعت الوزارة الجاهزية المدرسية في جميع مدارس التعليم العام والأهلي والأجنبي لاستقبال منسوبي الهيئة التعليمية، واستعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد حضوريًا، الأحد المقبل 29 أغسطس الجاري، وذلك من حيث النظافة والصيانة، وتوفر أدوات التعقيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية وغيرها من المستلزمات الضرورية للعودة الآمنة للمدرسة.