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وقاية تنشر دليلا للبروتوكولات الوقائية للعودة إلى المدارس

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الرياض - محمد عبدالله - نشرت هيئة الصحة العامة، البروتوكول الوقائي لعودة الطلاب إلى المدارس، تحت عنوان "الدليل الإرشادي لعودة الطلاب والكوادر التعليمية"، حيث تعتبر التجمعات سواء في المدارس أو المنشآت التعليمية بيئة صالحة لانتشار فيروس مما يعرض الطلبة إلى خطر.

ولفت وقاية إلى أنه تم وضع الدليل لضمان العودة الآمنة لقطاع التعليم العالي والتدريب المهني والتقني وتوفير البيئة السليمة، والعمل على الحد من انتشار مرض كوفيد- 19 في الجامعات ومعاهد التدريب المهني، وكذلك حماية طلبة التعليم العالي والكوادر التعليمية.

وللتعرف على البروتوكولات الوقائية اضغط هنا:

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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