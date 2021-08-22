مندوب المملكة بـ«التعاون الإسلامي» يحث المجتمع الدولي على دعم أفغانستان

الرياض - محمد عبدالله - انطلق منذ قليل مؤتمر ‎منظمة التعاون الإسلامي حول ‎أفغانستان، بطلب من ‎المملكة العربية السعودية.

‏وقال المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني، حان الوقت كي يتفق الأفغان على الأمن والسلام بينهم، وعلى مدار عقود عانى الشعب الأفغاني من ويلات الحروب.

‏ودعا السحيباني خلال الكلمة التي ألقاها في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي، إلى ضرورة تسريع التسوية السياسية في ‎أفغانستان بعيدًا عن التدخلات الخارجية، مشددا على أن المملكة تقف مع الشعب الأفغاني وتدعم خيارات السلام.

‏‎وأضاف: "نأمل بأن تكون مخرجات الاجتماع نتائج إيجابية، وندعو طالبان وكافة الأطراف لحفظ أمن أفغانستان".

‏واختتم كلمته قالا: "نحث المجتمع الدولي على تقديم المساعدة لأفغانستان".

‏‎وأضاف: "نأمل بأن تكون مخرجات الاجتماع بنتائج إيجابية، وندعو طالبان وكافة الأطراف لحفظ أمن أفغانستان".

‏واختتم كلمته قالا: "نحث المجتمع الدولي على تقديم المساعدة لأفغانستان".