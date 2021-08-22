ماذا يقدم تأمين الأخطار المهنية؟.. التأمينات الاجتماعية تجيب

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن تأمين الأخطار المهنية للمصابين يقدم العناية الطبية الشاملة من خلال المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة التي تتعاقد معها، بدون حدود وبحسب ما تقتضيه حالة المصاب الصحية.

وأكَّدت التأمينات الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني أن تأمين الأخطار المهنية يشمل خدمات التشخيص والعلاج والأدوية والمستلزمات الطبية والأطراف الصناعة.

صرف البدلات اليومية من التأمينات الاجتماعية

وأضافت التأمينات الاجتماعية أن المشترك يستحق بدلا بنسبة 100% من أجره اليومي إذا أدت الإصابة إلى العجز المؤقت، ويصرف البدل عن كل يوم من أيام إقعاده عن العمل، ويخفض إلى 75% إذا كان المصاب تحت العلاج على نفقة المؤسسة، كما يصرف البدل في حالة التنويم أو الإجازات المرضية.

وتابعت التأمينات الاجتماعية أنه لا يجوز الجمع بين البدل اليومي والأجر، أو بينه وبين العائدة، ويبدأ صرف البدل اعتبارا من اليوم التالي لوقوع الإصابة، وحتى يوم استعادة المصاب قدرته على العمل أو شفائه أو ثبوت عجزه المستديم أو وفاته.

ويحصل المصاب على نفقات انتقال وإقامة له ولمرافقه إذا قررت اللجنة الطبية ضرورة وجود مرافق، ولا ينتهي الحق في صرف البدل اليومي بانتهاء علاقة العمل أو توقفها لأي سبب خلال مدة الإقعاد، وفقا للتأمينات الاجتماعية.

التعويضات النقدية من التأمينات الاجتماعية بسبب العجز الكلي

ويستحق المشترك السعودي عائد شهري يعادل (%100) من متوسط أجوره خلال الأشهر الثلاثة السابقة للشهر الذي حدثت فيه الإصابة متى ما كان عاجزا كليا وبشكل مستديم، وفقا للتأمينات.

ويخضع المشترك صاحب عائدة العجز الكلي لفحوص طبية دورية تحددها اللجنة الطبية المختصة ولمدة خمس سنوات بعد تاريخ تخصيص العائدة ويتم إعادة النظر في العائد على أساس درجة العجز التي يتم تقديرها، وفقا للتأمينات.

وإذا قررت اللجنة الطبية المختصة حاجة المشترك المصاب إلى معونة الغير، فإنه يحصل أيضا على نسبة 50% من قيمة العائدة كإعانة بشرط أن لا يزيد الحد الأقصى لها على 3500 ريال، ويخضع المشترك لفحوص طبية دورية لمدة عشر سنوات لتقييم مدى استمرار حاجته إلى هذه المعونة وتصبح بعد ذلك نهائية.

وفي حالة وفاة المشترك السعودي نتيجة إصابة عمل أو وفاة صاحب عائدة العجز الكلي أو الجزئي المستديم، فإنه يصرف لأفراد العائلة عائدة شهرية، ويكون الحد الأدنى للعائدة 1983.75 ريال.

التعويضات النقدية من التأمينات الاجتماعية بسبب العجز الجزئي

ووفقا للتأمينات الاجتماعية فإنه إذا أدت الإصابة إلى عجز المشترك السعودي عجزا جزئيا نسبته من 50% إلى 99% يحصل المشترك على عائدة بنسبة عجزه من عائدة العجز الكلي، وينتفع المصاب بمعونة الغير إذا ما قررت اللجنة الطبية أحقيته لها، مع مراعاة الأحكام السابقة الخاصة بالفحوص الطبية سواء للعائدة أو لمعونة الغير.

قيمة التعويض المالي للعجز المستديم

وأوضحت التأمينات الاجتماعية أنه إذا قلت درجة العجز عن 50% فإن المصاب سواء كان سعوديا أو غير سعودي يحصل على تعويض مالي مقطوع، فإذا كان سن المشترك لم يتجاوز الأربعين فإنه يحصل على تعويض مالي مقطوع يساوي 60 مرة من العائدة الشهرية (قيمة عائدة العجز الكلي مضروبًا في نسبة العجز مضروبًا في 60 مرة.

وإذا تجاوز سن المشترك الأربعين يتمّ تخفيض التعويض بمقدار عدد من العائدات الشهرية مساوٍ لعدد السنوات التي تزيد على الأربعين بحيث لا تقل قيمة التعويض عن (36) مرة، ولا يتجاوز التعويض المالي المقطوع في الفقرتين (1.2) مبلغ (165,000) ريال.

التعويض المالي للمشترك غير السعودي

في حالة تعرض المشترك غير السعودي لإصابة عمل فإنه يدفع له تعويض مالي مقطوع بدلًا من العائدة، فإذا أدت الإصابة إلى عجز كلي مستديم (%100) فإنَّ المصاب يستحق صرف تعويض مالي مقطوع مقداره (84) شهرا من قيمة العائدة التي كان من المفترض حصوله عليها بحد أقصى مقداره ( 330,000) ريال، ويدخل في حساب قيمة التعويض معونة الغير التي تقررها اللجنة الطبية المختصة.

ووفقا للتأمينات الاجتماعية، فإنه إذا أدت الإصابة إلى حدوث عجز جزئي نسبته 50%إلى 99% فإنه يحصل على تعويض مالي مقطوع يعادل 60 شهرًا من قيمة العائدة المفترضة بحد أقصى (165,000) ريال.

وإذا أدت الإصابة إلى وفاة المشترك المصاب، فإن أفراد عائلته يحصلون على تعويض مالي مقطوع يعادل (84) شهرًا يتم حسابه على أساس العائدة التي كان من المفترض أن يحصل عليها المشترك، وذلك بحد أقصى (330,000) ريال يتم توزيعها على أفراد العائلة بالتساوي.

وتتحمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دفع نفقات تجهيز ونقل جثمان المشترك الذي توفي بسبب إصابة عمل أو الذي توفي وهو يتقاضى عائدة العجز المستديم.

وفقا للتأمينات الاجتماعية فإنه يحق للمشترك المصاب المستحق لعائدة شهرية أن يجمع بين هذه العائدة وأجره من العمل.

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