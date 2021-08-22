الفيصل يطلع على سير العمل في مركز الفعاليات والمعارض

واستمع إلى شرح عن المركز الذي يقع على مساحة تتجاوز 23 ألف م2 ويستوعب أكثر من 25 ألف شخص ويحوي 3 قاعات رئيسية، بالإضافة إلى قاعات اجتماعات ومنطقة لكبار الشخصيات ومنطقة فعاليات خارجية.
ويهدف المشروع إلى مواكبة التوجهات الإستراتيجية للمملكة بشكل عام ، ولغرفة مكة المكرمة بشكل خاص ، وتمكين المستثمرين في صناعة المعارض والفعاليات من إقامة فعالياتهم في مدينة مكة المكرمة.
إلى ذلك، استقبل الأمير خالد الفيصل مدير شرطة المنطقة اللواء صالح الجابري يرافقه قائد القوات الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة المُعين حديثاً العميد الدكتور باسم البدري.
وهنأ أمير مكة العميد البدري بمناسبة تعيينه، متمنيا له التوفيق في المهام الموكلة إليه ،
من جهته أكد العميد البدري حرصه والعاملين في القوات الخاصة لأمن الطرق على بذل المزيد من الجهود بما يحقق التطلعات.
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