11 ممارسة تصنف كخطورة عالية داخل المدارس

نشرت هيئة الصحة العامة، البروتوكول الوقائي لعودة الطلاب إلى المدارس، تحت عنوان "الدليل الإرشادي لعودة الطلاب والكوادر التعليمية"، حيث تعتبر التجمعات سواء في المدارس أو المنشآت التعليمية بيئة صالحة لانتشار فيروس كورونا مما يعرض الطلبة إلى خطر.

وصنفت "وقاية" 11 إجراء على أنها تتضمن خطورة عالية لانتقال الفيروس بين الطلاب والطالبات أثناء رحلة الطلاب والطالبات إلى المدارس، وهي:

1. تنقل الطلاب بالحافلة المدرسية دون ترك مسافة متر ونصف بينهم خطورة عالية

2. التزاحم عند الدخول والخروج من المدرسة خطورة عالية

3. الطابور الصباحي خطورة عالية

4. الفصول الدراسية دون وجود تباعد على الأقل متر ونصف او وجود تهوية جيدة خطورة عالية

5. الأنشطة الجماعية مثل حصص التربية البدنية أو المعامل بدون تطبيق التباعد خطورة عالية

6. أنشطة يتم مشاركة الأدوات فيها بين الطلاب خطورة عالية

7. ارتياد مقاصف المدرسة وقضاء الفسحة في الفناء دون التباعد الاجتماعي خطورة عالية

8. عدم وجود آلية لرصد الحالات التنفسية عند الدخول للمدرسة خطورة عالية

9. عدم وجود آلية تطهير للمرافق او عامل مدرب خطورة عالية

10. عدم وجود مرشد صحي مدرب على أساسيات مكافحة العدوى خطورة عالية

11. عدم وجود منطقة أو مكان عزل للحالات التنفسية معروفة وموضحة خطورة عالية

وللاطلاع على البرتوكول من هنا