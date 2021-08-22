وقاية : الطلاب والطالبات هم أساس العودة للتعليم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال الدكتور عماد لافي المحمدي، استشاري الطب الوقائي في هيئة الصحة العامة – وقاية – إن الطلاب والطالبات هم الأساس في مرحلة العودة للتعليم، وعليهم الدور الأكبر في الالتزام بالإجراءات الوقائية داعيًا الجميع إلى المسارعة في الحصول على جرعتي لقاح كورونا.

العودة للتعليم

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم أن البروتوكولات الاجتماعية يجري تحديثها بشكل دوري، وعُمل على بروتوكولات العودة للتعليم؛ لعودة حضورية آمنة مشددًا في الوقت ذاته على دور الأسرة المحوري في عودة الدراسة حضوريًا لأبنائهم.

السلوكيات الشخصية الصحية

من جانبه قال متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إنه لضمان العودة بشكل آمن وسليم للتعليم يجب التقيد باتباع السلوكيات الشخصية الصحية.

وقال العبدالعالي : نقترب في السعودية من 34 مليون جرعة معطاة من لقاح كورونا وهناك إقبال واضح ووعي كبير من المجتمع مشيرًا إلى أن اللقاح للسيدة الحامل آمن في جميع مراحل الحمل، بل ضروري ومهم لسلامة الأم والجنين.

وأضاف العبدالعالي : نتابع بشكل مستمر المنحنيات الوبائية بشكل تفصيلي، ونستبشر خيرًا بما نرصده من توجهات إيجابية في المنحنى.



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