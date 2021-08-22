متحدث الصحة : متحور دلتا الأكثر انتشارًا ومنحى الإصابات في السعودية يتراجع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

جدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي التأكيد على أن متحور دلتا هو الأكثر انتشارًا بين سلالات كورونا منوهًا في الوقت ذاته بأهمية السلوكيات الصحية الشخصية للعودة بشكل آمن إلى التعليم.

سلوكيات صحية يجب التقيد

وقال متحدث الصحة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إن هناك سلوكيات صحية يجب التقيد بها والتي تشمل:

غسل اليدين بالماء والصابون وتعقيمها بشكل مستمر.

تغطية الفم والأنف أثناء السعال أو العطس.

ارتداء الكمامة.

الحرص على التباعد الجسدي.

استكمال الحصول على جرعتين من لقاح كورونا.

لقاحات كورونا في السعودية

وقال العبدالعالي : نقترب في السعودية من 34 مليون جرعة معطاة، وهناك إقبال واضح ووعي كبير من المجتمع مشيرًا إلى أن اللقاح للسيدة الحامل آمن في جميع مراحل الحمل، بل ضروري ومهم لسلامة الأم والجنين.

وأضاف العبدالعالي : نتابع بشكل مستمر المنحنيات الوبائية بشكل تفصيلي، ونستبشر خيرًا بما نرصده من توجهات إيجابية في المنحنى.

انتشار متحور دلتا

وأكد أن متحور دلتا يعد الأكثر انتشارًا حول العالم، وهناك دراسات محدودة ترجّح أنه أشد قوة، وهناك مزيد من الدراسات قادمة.

حالات كورونا الجديدة

وكشفت وزارة الصحة عن تسجيل (384) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (737) حالة، كما تم تسجيل (12) حالة وفاة جديدة، وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (541994) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (528636) حالة.

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