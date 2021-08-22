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شكرا لقرائتكم الداخلية : مخالفات الإجراءات الاحترازية بلغت 22345 خلال أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الداخلية : مخالفات الإجراءات الاحترازية بلغت 22345 خلال أسبوع
منطقة الرياض الأعلى بـ8840
متابعات الخليج 365 - واس
بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19” (22345) مخالفة، وذلك للمدة من 7 / 1 / 1443هـ حتى 13 / 1 / 1443هـ.
توزيع مخالفات الإجراءات الاحترازية
وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ(8840)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(3049)، ثم منطقة المدينة المنورة بـ (2145)، ومنطقة مكة المكرمة بـ(1881)، ومنطقة القصيم بـ(1819)، ومنطقة الجوف بـ(1221)، ومنطقة حائل بـ(1136)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(792)، ومنطقة تبوك بـ(386)، ومنطقة جازان بـ(333)، ومنطقة الباحة بـ(315)، ومنطقة عسير بـ(236)، ومنطقة نجران بـ(192).
عقوبات رادعة
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.
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