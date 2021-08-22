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الداخلية : مخالفات الإجراءات الاحترازية بلغت 22345 خلال أسبوع

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شكرا لقرائتكم الداخلية : مخالفات الإجراءات الاحترازية بلغت 22345 خلال أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-22

الداخلية : مخالفات الإجراءات الاحترازية بلغت 22345 خلال أسبوع

منطقة الرياض الأعلى بـ8840

متابعات الخليج 365 - واس

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس “كوفيد-19” (22345) مخالفة، وذلك للمدة من 7 / 1 / 1443هـ حتى 13 / 1 / 1443هـ.

توزيع مخالفات الإجراءات الاحترازية

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ(8840)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(3049)، ثم منطقة المدينة المنورة بـ (2145)، ومنطقة مكة المكرمة بـ(1881)، ومنطقة القصيم بـ(1819)، ومنطقة الجوف بـ(1221)، ومنطقة حائل بـ(1136)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(792)، ومنطقة تبوك بـ(386)، ومنطقة جازان بـ(333)، ومنطقة الباحة بـ(315)، ومنطقة عسير بـ(236)، ومنطقة نجران بـ(192).

عقوبات رادعة

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.

الداخلية : مخالفات الإجراءات الاحترازية بلغت 22345 خلال أسبوع - متابعات الخليج 365
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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