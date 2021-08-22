شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون الإسلامي : نتطلع لتحقيق المصالحة الوطنية في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف العثيمين، أن المنظمة تنتظر من السلطات في أفغانستان أن تعمل على تعزيز الحوار الشامل بين كافة شرائح المجتمع، وعلى تحقيق المصالحة الوطنية، واحترام المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

وأضاف العثيمين ، خلال كلمته بمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي اليوم الأحد، نتطلع لحماية واحترام الحق في الحياة والأمن، وكرامة أبناء الشعب الأفغاني، وفقاً للصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

وأوضح العثيمين أن الأمر يستلزم وبشكل عاجل إعادة إرساء الأمن وإحلال السلم والاستقرار في أفغانستان، حتى يتسنى إعادة الوضع إلى طبيعته، ولضمان حماية حقوق أبناء الشعب الأفغاني كافة.

وتابع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي :"إننا لعلى قناعة راسخة بأنه يتعين على المجتمع الدولي، ومجلس الأمن والشركاء والمنظمات الإقليمية، العمل عاجلاً على توفير جميع أشكال الدعم والمساعدة الممكنة من أجل إنهاء العنف وضمان استعادة الأمن والنظام العام والاستقرار إلى أفغانستان".