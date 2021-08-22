شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 304 سيارة تالفة وتحسين 2604 حاجز خرساني بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت أمانة محافظة الأحساء خلال الـ 3 أسابيع الماضية 43875 متراً مكعباً مخلّفات إنشائية، و 304 مركبات تالفة ومهملة، وتحسين وضع 2604 حواجز خرسانية، ومعالجة 1068 مترا مربعا كتابات مشوهة على الحوائط، و17488 مترا مربعا من حُفر الشوارع، و1814 حاوية النظافة.

وأوضحت أمانة الأحساء، أنه جرى في نفس الفترة إصلاح 4343 عامود إنارة، و19799 مترا طوليا من أرصفة الطرقات، وإعادة طلاء 8150 مترا طوليا من الأرصفة والخطوط الأرضية، مشيرة إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن برنامج معالجة وإزالة عناصر التشويه البصري، وتعزيز مساعي تحسين المشهد الحضري، والوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة.