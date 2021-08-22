شكرا لقرائتكم خبر عن رفع ألف سيارة تالفة ومهملة بالعاصمة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفَعَت أمانة العاصمة المقدسة خلال الأسبوع الماضي 636 سيارة مُهملة، إضافةً إلى 402 سيارة تم نقلها من قِبل مُلاكها وذلك قبل انتهاء المُهلة المُحددة، ليصل إجمالي ما تم رفعه 1038 سيارة ضِمن نِطاق البلديات الفرعية بالعاصمة المقدسة.

وتأتي تلك الحملات في إطار جهود الأمانة لتحسين المشهد الحضري وإزالة التشوهات البصرية ومحو آثار الملوثات البيئية بمكة المكرمة والتنسيق بين البلديات والجهات الأمنية.

وشدَّدت الأمانة على أصحاب المركبات برفع وإزالة الهياكل التالفة المتروكة والتابعة لهم لتلافي تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين، مهيبةً بجميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن المخالفات عن طريق مركز البلاغات الموحد 940