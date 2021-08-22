الأمن البيئي يضبط 5 مواطنين اصطادوا ظبي الريم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-22

متابعات الخليج 365 - واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي أثناء أدائها مهامها في محمية الإمام سعود بن عبد العزيز الملكية في منطقة مكة المكرمة (5) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، بعد دخولهم المحمية وصيد كائن فطري (ظبي الريم).

حظر صيد ظبي الريم

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه عثر بحوزتهم على سلاح ناري وبندقية هوائية وذخائر وأدوات للصيد، إضافة إلى الكائن الذي تم صيده، و تم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المختصة.

عقوبة صيد الظبي

وبين المتحدث الرسمي أن عقوبة صيد كائن الظبي 25 ألف ريال “للكائن الواحد” وتصل إلى 30 مليون ريال والسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال تكرارها وفق ما نص عليه نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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