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أمير الشرقية يطلع على إنجازات مكتب وزارة الرياضة بالشرقية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-22

أمير الشرقية يطلع على إنجازات مكتب وزارة الرياضة بالشرقية

متابعات الخليج 365 - الشرقية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الأحد مدير عام مكتب وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية الأستاذ موفق بن فهد السنيد.

أهمية الرياضة في حياة الإنسان

وأكد سموه على أهمية الرياضة في حياة الإنسان وضرورة استغلال الإمكانيات التي وفرتها الدولة ” حفظها الله ” لتحقيق تطلعات رؤية 2030 والتي جعلت المجتمع الصحي أحد الركائز الأساسية لتحقيقها.

أمير الشرقية يطلع على إنجازات مكتب وزارة الرياضة بالشرقية - متابعات الخليج 365

وأضاف سموه : ” المنطقة الشرقية تزخر بالكثير من الأسماء المميزة في الكثير من الألعاب المختلفة والتي حققت إنجازات كبيرة على المستوى المحلي والدولي ويجب أن يتم التركيز على هذه المواهب من خلال دعم الأنشطة الرياضية المختلفة واكتشاف المواهب واستغلال الإمكانات الكبيرة المتوفرة.

إنجازات الأندية الرياضية في المنطقة

وقدم الأستاذ موفق السنيد لسموه تقريراً عن إنجازات الأندية الرياضية في المنطقة الشرقية للأعوام الأربعة الماضية والتي تضمنت إنجازات الأندية في الألعاب المختلفة.

ورفع السنيد الشكر لسموه الكريم على دعمه للرياضة في المنطقة مما كان له الأثر في تميزها في العديد من المحافل.

أمير الشرقية يطلع على إنجازات مكتب وزارة الرياضة بالشرقية - متابعات الخليج 365 أمير الشرقية يطلع على إنجازات مكتب وزارة الرياضة بالشرقية - متابعات الخليج 365
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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