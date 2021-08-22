الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-22

مندوب المملكة لدى التعاون الإسلامي: نقف مع الشعب الأفغاني وندعم خيارات السلام

متابعات الخليج 365 - الرياض

بناء على دعوة المملكة العربية السعودية رئيس الدورة الحالية للقمة الإسلامية، انطلق اليوم الأحد مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي لبحث التطورات في أفغانستان.

وأكد مندوب المملكة الدائم لدى المنظمة الدكتور صالح السحيباني تأييد “نهج الحوار في أفغانستان”، مجدداً الدعوة “لإحلال السلام” بالبلاد.

دعوة كافة الأطراف لحفظ الأمن

ودعا حركة “طالبان وكافة الأطراف لحفظ الأمن”، وحث “المجتمع الدولي على تقديم المساعدة لأفغانستان”، مشيراً إلى أن “الشعب الأفغاني عانى كثيرا من ويلات الحروب”.

كما دعا مندوب المملكة في منظمة التعاون الإسلامي إلى “تسوية سياسية شاملة بأفغانستان”.

ودعا مندوب المملكة إلى تسريع التسوية السياسية في أفغانستان بعيدًا عن التدخلات الخارجية.

حان الوقت للأمن والاستقرار في أفغانستان

بدوره أبدى أمين عام المنظمة الدكتور يوسف بن عثيمين قلقاً من الأوضاع في أفغانستان آملاً بعودة الهدوء إلى البلاد.

وأضاف ابن عثيمين: “حان الوقت كي ينعم الشعب الأفغاني بالأمن والاستقرار، ونأمل من السلطات الأفغانية تطبيق الحقوق الأمنية للشعب”.



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