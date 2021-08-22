السعودية | السعودية تعتمد استخدام لقاح "مودرنا" لفئة عمرية جديدة

شكرا لقرائتكم السعودية تعتمد استخدام لقاح "مودرنا" لفئة عمرية جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنتْ الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، اليوم الأحد، موافقتها على شمول الفئة العمرية التي يسمح لها بتلقي لقاح "مودرنا" لتشمل الفئات العمرية من 12 إلى 17 سنة في المملكة العربية السعودية.

وذكرت الهيئة في بيان، أن القرار جاء بعد أن تقدمت شركة مودرنا بطلب الموافقة والاعتماد من قبل الهيئة، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استخدامه لدى الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكبر.

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وجاء قرار موافقة "الهيئة" على شمول الفئات العمرية المستهدفة باللقاح استنادًا على البيانات التي قدمتها الشركة والتي بينت أن لقاح "مودرنا" قد استوفى المتطلبات التنظيمية الخاصة والتي تضمنت الدراسات السريرية والتقارير العملية لتقييم فاعلية وسلامة اللقاح لهذه الفئة العمرية وقد تبين من خلال مراجعتها بشكل مستفيض أنَّ الفوائد المعروفة والمحتملة لهذا اللقاح لدى الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكبر تفوق المخاطر المعروفة والمحتملة، مما يدعم إمكانية استخدامها في هذه الفئة العمرية.

الجدير بالذكر أنَّ لقاح "مودرنا" تم تسجيله في المملكة بتاريخ 9 يوليو 2021 للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 17 سنة أو أكبر، وتأتي الموافقة على شمول فئة اليافعين من عمر 12 سنة وأكبر كإحدى الخطوات الهامة في مكافحة جائحة "كوفيد- 19".